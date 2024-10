Vor DFB-Duell: Koeman macht Geheimnis um Ersatz für van Dijk

"Ich glaube nicht, dass wir jetzt mehr Favorit sind, aber beide Teams müssen Veränderungen vornehmen", sagte Koeman über die Bedeutung des Verlustes von van Dijk. Der Profi des FC Liverpool hatte beim 1:1 in Ungarn am Freitag Gelb-Rot gesehen. Koeman sieht daher in München einen "leichten Vorteil für das Heimteam", also die DFB-Auswahl.