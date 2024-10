Nations League: Spanien hat Viertelfinaleinzug vor Augen

Spanien gewinnt deutlich gegen Serbien. Dadurch hat der Europameister das Viertelfinalticket in der Nations-League so gut wie sicher.

Fußball-Europameister Spanien hat in der Nations-League das Viertelfinalticket so gut wie sicher. Der Titelverteidiger gewann am Dienstagabend im Estadio Nuevo Arcangel von Cordoba mit einer dominanten Vorstellung hochverdient mit 3:0 (1:0) gegen Serbien und kann selbst bei zwei Niederlagen in den letzten beiden Gruppenspielen im November kaum noch von den ersten beiden Plätzen der Gruppe A4 verdrängt werden.