Nations League: Viertelfinale und Heim-Turnier? Das bedeutet ein DFB-Sieg gegen die Niederlande

SPORT1 14.10.2024 • 18:48 Uhr Die deutsche Nationalmannschaft kann mit einem Sieg gegen die Niederlande vorzeitig Historisches erreichen. Eine Ausrichtung der Nations-League-Finalrunde in Deutschland ist möglich.

Nach drei gescheiterten Anläufen, die K.-o.-Phase in der Nations League zu erreichen, stehen die Chancen im vierten Versuch besser denn je. Nach drei absolvierten Partien (zwei Siege, ein Remis) steht die DFB-Auswahl mit sieben Punkten an der Spitze von Gruppe 3 in Liga A - und könnte am Montagabend (ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker) mit einem Sieg gegen die Niederlande vorzeitig das Ticket für die K.-o.-Phase lösen und somit Historisches erreichen. Ein Remis würde hingegen noch nicht reichen.

Im Vergleich zu den Vorjahren hat die UEFA den Modus der Nations League entscheidend verändert. Neben den vier Gruppenersten ziehen in dieser Saison auch die vier Gruppenzweiten in die nächste Runde ein und ermitteln dann in einem Viertelfinale die vier Teilnehmer der Nations-League-Finalrunde. In den drei Ausgaben zuvor qualifizierten sich die vier Gruppensieger direkt für die Finalrunde, Gruppenzweite hatten keine Chance auf den Titel.

Wird Deutschland Ausrichter der Finalrunde?

Die Viertelfinalisten spielen zwischen dem 20. und 25. März in Hin- und Rückspielen die vier Teilnehmer der Nations-League-Finalrunde aus. Dabei werden die Gruppenersten lediglich auf Gruppenzweite treffen können, die Gruppensieger genießen im Rückspiel Heimrecht. Ausgelost wird das Viertelfinale nach Ende der Gruppenphase am 22. November. Zwischen dem 4. und 8. Juni finden dann die zwei Halbfinals, das Spiel um Platz 3 und das Finale statt.

Wo die Finalrunde ausgetragen wird, steht noch nicht fest. Diese wird in einem der vier Länder stattfinden, die sich für das Nations-League-Finalturnier qualifizieren werden. Theoretisch könnte also auch Deutschland die Endrunde ausrichten, sollte die DFB-Auswahl das Halbfinale erreichen.

