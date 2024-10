Arnautovic-Gala! Bundesliga-Legionäre zaubern für Österreich

Ralf Rangnick hat mit Österreichs Nationalmannschaft in der Nations League im zweiten Versuch Erling Haaland bezwungen und Norwegen die Tabellenführung abgenommen. 34 Tage nach dem 1:2 in Oslo nahm das Team des deutschen Trainers im Rückspiel in Linz mit 5:1 (1:1) spektakulär Revanche und setzte sich in der Gruppe B3 an die Spitze.