Nach EM-Aus gegen Deutschland: Dänemark findet neuen Trainer

Bei der Europameisterschaft scheiterte Dänemark an Deutschland. Für die WM 2026 stellt sich der Verband neu auf.

Der deutsche EM-Gegner Dänemark hat einen neuen Fußball-Nationaltrainer. Brian Riemer (46) tritt die Nachfolge von Kasper Hjulmand an, der nach dem Achtelfinal-Aus gegen die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im Sommer zurückgetreten war. Riemer soll Dänemark zur WM 2026 führen, der RSC Anderlecht (2022 bis September 2024) war seine bislang einzige Station als Cheftrainer.

"Die Nationalmannschaft war immer das Größte für mich", sagte der neue Mann, "Dänemarks Nationaltrainer zu werden, ist ein großer Traum. Ich bin sehr stolz und fühle mich geehrt." Gleichzeitig sehe er sich "der Aufgabe gewachsen" und sei extrem motiviert: "Ich werde alles für diese fantastische Mannschaft und dieses Land geben, zusammen werden wir kämpfen, um Großes zu erreichen." Sein Debüt wird Riemer am 15. November in der Nations League gegen den Europameister Spanien in Kopenhagen geben.