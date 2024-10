Weiter punktlos: Schweiz verliert auch in Serbien

Die Schweiz bleibt in der Nations League weiter punktlos. Bei der Niederlage in Serbien verschießt auch noch Breel Embolo einen Elfmeter.

Nächste Pleite für die Schweiz in der Nations League! Das Team von Trainer Murat Yakin unterlag am Samstagabend in Leskovac 0:2 (0:1) gegen die bis dahin sieglosen Serben und bleibt nach der dritten Niederlage im dritten Spiel Schlusslicht in der Gruppe A4. Am Dienstag stehen die Schweizer daheim im Kampf gegen den Abstieg gegen Dänemark (20.45 Uhr im LIVETICKER) unter Druck.