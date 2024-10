Zaragoza spricht über Bayern-Wechsel

„Nein, ich bereue gar nichts“, sagte der 23-Jährige in der Sendung „Jugada Granada“ bei Canal Sur. „Vor zwei Jahren habe ich noch in der zweiten Liga gespielt und dann hat mich Bayern München verpflichtet. Das ist eine unglaubliche Sache für jeden Spieler in dieser Situation. Jeder will dort spielen und es war eine einzigartige Erfahrung.“