Brandredner Rangnick: "Nicht für dumm verkaufen"

Nach den anhaltenden Querelen rund um die österreichische Nationalmannschaft hat Trainer Ralf Rangnick am Mittwoch bei einer aufsehenerregenden Brandrede die Missstände beim Verband (ÖFB) angeprangert. „Man kann uns nicht einfach nur so für dumm verkaufen und für dumm halten“, wetterte der Deutsche vor dem Abflug zum Spiel in der Nations League am Donnerstag in Kasachstan (ab 16.00 Uhr im LIVETICKER) in Richtung der ÖFB-Führung: „Dazu sind die Jungs zu schlau. Und dafür sind auch wir Trainer zu schlau.“