Demirovic schwärmt von "Legende" Barbarez: "Krasse Story"

Für VfB-Torjäger Ermedin Demirovic hat das Spiel gegen Deutschland in Freiburg einen besonderen Stellenwert. Vor dem Länderspiel spricht er über seinen Trainer Sergej Barbarez.

Für Torjäger Ermedin Demirovic ist es "etwas ganz Besonderes und eine große Zusatzmotivation", unter "Legende" Sergej Barbarez für Bosnien und Herzegowina zu spielen. Schon als Kind sei er "ein großer Fan von ihm" gewesen. "Wir haben viele Spiele von ihm gesehen und haben auch beim Training vor der Kabine auf ihn gewartet. In meiner Familie waren alle HSV-Fans. Jetzt ist Sergej Barbarez mein Trainer. Das ist eine krasse Story", sagte Demirovic den Zeitungen der Funke Mediengruppe vor dem Nations-League-Spiel am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg gegen Deutschland.