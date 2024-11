"Echtes Vorbild": Ungarn in Gedanken bei Szalai

Die deutliche Niederlage spielt an diesem Abend in Amsterdam nur eine Nebenrolle.

Die deutliche 0:4-Niederlage in der Nations League gegen die Niederlande hakte die ungarische Fußball-Nationalmannschaft schnell ab - an diesem Abend in Amsterdam waren andere Dinge wichtiger. "Adam Szalai ist ein echtes Vorbild. Wir vertrauen darauf, dass er sich so schnell wie möglich erholen wird", sagte Ungarns Levente Szabo - und sprach damit die Gedanken vieler seiner Landsleute aus.