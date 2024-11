Frankreich: Bayern-Ass Coman ersetzt PSG-Star Dembele

Der Flügelspieler stand zuletzt beim EM-Turnier in Deutschland im Kader der Franzosen.

Der Flügelspieler stand zuletzt beim EM-Turnier in Deutschland im Kader der Franzosen.

Flügelspieler Kingsley Coman vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München steht vor seinem Comeback für den WM-Zweiten Frankreich. Der 28-Jährige wurde vom französischen Nationaltrainer Didier Deschamps als Ersatz für den verletzt ausgefallenen Ex-Dortmunder Ousmane Dembele für die Nations-League-Spiele am Donnerstag gegen Israel und drei Tage später in Italien nachnominiert.

Dembele war mit schmerzhaften Beschwerden am rechten Sitzbein vom Punktspiel mit Paris Saint-Germain am vergangenen Samstag bei SCO Angers (4:2) zur Equipe tricolore gereist. In Clairefontaine jedoch sortierte der Teamarzt den 27-Jährigen für den anstehenden Länderspiel-Doppelpack aus.