Israel warnt Fans vor Besuch von Frankreich-Spiel

Der Nationale Sicherheitsrat in Jerusalem spricht eine Empfehlung an die israelischen Anhänger aus. Die Nationalmannschaft trifft am Donnerstagabend auf Frankreich.

Der Nationale Sicherheitsrat in Jerusalem spricht eine Empfehlung an die israelischen Anhänger aus. Die Nationalmannschaft trifft am Donnerstagabend auf Frankreich.

Nach den antisemitisch motivierten Ausschreitungen in Amsterdam hat Israel seine Fans dazu aufgefordert, das Nations-League-Spiel zwischen Frankreich und Israel am Donnerstagabend zu meiden. Der Nationale Sicherheitsrat in Jerusalem teilte den Anhängern am Sonntag mit, "keine Sportspiele oder Kulturveranstaltungen zu besuchen, mit besonderem Augenmerk auf das bevorstehende Spiel der israelischen Fußball-Nationalmannschaft in Paris".