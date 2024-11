Medizinischer Notfall: Bange Momente in Amsterdam

In der siebten Minute brach eine Person, die offenbar auf der ungarischen Bank saß, zusammen. Sofort eilte medizinisches Personal zur Hilfe.

Ein medizinischer Notfall hat für eine mehrminütige Unterbrechung des Nations-League-Spiels zwischen den Niederlanden und Ungarn in Amsterdam gesorgt. In der siebten Minute brach eine Person, die offenbar auf der ungarischen Bank saß, zusammen.

Das Spiel wurde in der Folge fortgesetzt - mit einem Strafstoß. Schiedsrichter Jesus Gil Manzano entschied nach der langen Unterbrechung nach Ansicht der Videobilder auf Handelfmeter für die Niederlande. Unmittelbar vor der Spielunterbrechung hatte der Ungar Tamas Nikitscher den Ball im Strafraum nach einer Hereingabe mit der Hand berührt. Wout Weghorst verwandelte zum 1:0 für Oranje, das in der A-Liga in derselben Gruppe wie die deutsche Nationalmannschaft spielt.