Maccabi-Präsident äußert sich besorgt über Israel-Spiel in Frankreich

Alon Meyer, Präsident von Makkabi Deutschland, hat sich vor der Auswärtspartie der israelischen Nationalmannschaft in Frankreich besorgt geäußert. „Natürlich hat man Angst um seine Makkabi-Community, die auch in Paris gerne zu dem Spiel gehen würde und sich jetzt überlegt, das wirklich zu tun“, sagte Meyer dem SID: „Gedanken, die wir freiheitlichen, demokratischen Menschen uns nicht stellen wollen, aber derzeit stellen müssen.“

Am Donnerstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) tritt Israel unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen im Stade de France in der Nations League an, eine Woche zuvor war es rund um das Europa-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv (5:0) zu gewaltsamen Ausschreitungen in Amsterdam gekommen, es gab Berichte über Hetzjagden auf Maccabi-Fans.