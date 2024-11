"Mir geht es gut": Szalai meldet sich nach Zusammenbruch

Der frühere Bundesliga-Profi meldet sich wenige Stunden nach seinem Zusammenbruch in den Sozialen Medien.

Der frühere Bundesliga-Profi meldet sich wenige Stunden nach seinem Zusammenbruch in den Sozialen Medien.

Szalai, nun Teil des ungarischen Trainerteams, war beim Nations-League-Spiel in den Niederlanden (0:4) bereits in der siebten Minute auf der Ersatzbank zusammengebrochen. Die Begegnung wurde daraufhin für einige Minuten unterbrochen, Szalai in ein Krankenhaus gebracht. Wenig später folgte die Entwarnung seitens des Verbands. Szalais Zustand sei "stabil" und er "bei Bewusstsein".