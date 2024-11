Nach Drama um Szalai: Kritik an Weghorst-Jubel

Szalai, mittlerweile Teil des ungarischen Trainerteams, war in der siebten Minute der Partie auf der Ersatzbank zusammengebrochen. Das Spiel wurde unterbrochen, Szalai musste minutenlang behandelt werden und wurde dann in ein Krankenhaus gebracht.

"Ich kann es verstehen", sagte Weghorst hinterher über die Kritik, er habe nicht "darüber nachgedacht. Am Ende geht das Spiel weiter. Dann muss der Schalter umgelegt werden. Man ist so gefangen in der Konzentration, in der Aufregung", sagte er: "Aber hinterher denkt man: Da wurde gerade jemand wiederbelebt."