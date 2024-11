Nations League: Deutschland muss gegen Italien ran

Klassiker für Bundestrainer Julian Nagelsmann und Co.: Deutschland trifft im Viertelfinale der Nations League auf Italien. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon/Schweiz. Die erstmals ausgetragene Runde der letzten Acht findet am 20. und 23. März statt, im Format Hin- und Rückspiel. Als Gruppensieger muss die DFB-Elf zunächst in Italien antreten und hat im entscheidenden Duell dann das Heimrecht.

Das Abschneiden in der Nations League hat auch Auswirkungen auf die anstehende Qualifikation für die WM 2026. Bei der Ziehung am 13. Dezember am FIFA-Sitz in Zürich ist die DFB-Mannschaft als Gruppensieger der Nationenliga in Topf 1 gesetzt. Sollten Nagelsmann und Co. in der Nations League im Duell mit Italien das Halbfinale erreichen, werden sie im Nachgang in eine der Vierergruppen für die Quali zur WM 2026 eingesetzt. Dies ermöglicht aufgrund der geringeren Anzahl der Ausscheidungsspiele die Teilnahme am Finalturnier der Nations League. Dann würde der Weg zur Weltmeisterschaft für Deutschland erst im September beginnen. Bei der Auslosung in Zürich werden deshalb einige Platzhalter gezogen.