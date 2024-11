Nations League: Frankreich erneut ohne Mbappe

SID 07.11.2024 • 14:52 Uhr Kylian Mbappe hatte den Franzosen bereits im vergangenen Monat gefehlt. Nun verzichtet Nationaltrainer Didier Deschamps erneut auf seinen Superstar.

Stürmerstar Kylian Mbappe steht auch für die kommenden Länderspiele nicht im Kader der französischen Nationalmannschaft. Trainer Didier Deschamps verkündete sein Aufgebot für die Auftritte in der Nations League gegen Israel (14. November) und in Italien (17. November) am Donnerstag, wie schon im vergangenen Länderspielfenster im Oktober ist Kapitän Mbappe nicht Teil der Auswahl.

„Ich habe mit ihm gesprochen und diese Entscheidung getroffen, weil ich denke, dass es besser so ist“, sagte Deschamps auf einer Pressekonferenz: „Ich werde meine Argumente nicht ausführen, aber ich kann zwei Dinge sagen. Erstens: Kylian wollte dabei sein. Und zweitens: Es hat nichts mit den Problemen abseits des Platzes zu tun, denn es gilt die Unschuldsvermutung.“

Seine Abwesenheit während der Spiele in Israel (4:1) und Belgien (2:1) hatte in verschiedener Hinsicht für Aufsehen gesorgt. Offiziell ging es darum, den zuvor angeschlagenen Stürmer zu schonen, Mbappe lief dann in der spanischen Liga aber für Real Madrid auf. Anschließend unternahm Mbappe einen von Real genehmigten Urlaub, der ihn unter anderem nach Schweden führte.

Schweden: Vorwürfe gegen Mbappe

Dort berichteten nationale Medien dann von einer angeblichen Ermittlung der Staatsanwaltschaft, die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Fußballprofi prüfe. Mbappe bezeichnete dies als „fake news“, seine Anwälte kündigten eine Klage wegen Verleumdung an. Die schwedische Polizei und auch die Gerichte haben weiterhin nicht bestätigt, dass die Anzeige sich tatsächlich gegen Mbappe richtet.

