Nations League: Italien - Frankreich Heute LIVE im TV, Stream, Ticker

In der Nations League empfängt Italien am letzten Spieltag das Team aus Frankreich. Den Azzurri reicht ein Remis, um sich den Gruppensieg zu sichern. So können Sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen.

Die UEFA Nation League geht in den letzten und entscheidenden Spieltag! Am Sonntag, 17. November, kommt es am 6. Spieltag zum Spitzenspiel in der Gruppe A2. In Mailand empfängt der Gruppenerste aus Italien den Zweitplatzierten Frankreich im Stadio Giuseppe Meazza. (ab 20:45 Uhr im LIVETICKER).