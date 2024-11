Nations League: Kroatien - Portugal Heute LIVE im TV, Stream, Ticker

SPORT1 18.11.2024 • 17:46 Uhr In der Nations League empfängt Kroatien am letzten Spieltag das Team aus Portugal. Die Gastgeber wollen sich das Ticket für das Viertelfinale sichern. So können Sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Cristiano Ronaldo und Co. können dabei ganz entspannt in das letzte Gruppenspiel gehen. Nach dem 5:1-Kantersieg gegen Polen ist den Portugiesen der erste Platz nicht mehr zu nehmen. Während Portugal also sicher für das Viertelfinale planen kann, muss Gastgeber Kroatien noch ums Weiterkommen zittern.

Kroatien benötigt einen Punkt gegen Portugal für die Sicherung von Platz zwei, sollte im Parallelspiel Schottland gegen Polen (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) gewinnen. Schottland kann bei einer Niederlage allerdings auch noch Letzter werden und in Liga 2 absteigen.

So können Sie die Nations League mit Kroatien - Portugal heute live verfolgen

TV: -

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Ronaldo mit Doppelpack gegen Polen