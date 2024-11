Nations League: Österreich mit 13 Bundesligaspielern im Kader

Für die Duelle in Kasachstan und gegen Slowenien muss Trainer Ralf Rangnick aber weiter auf seinen Kapitän verzichten.

Für die Duelle in Kasachstan am 14. November (16.00 Uhr) und drei Tage später in Wien gegen Slowenien (18.00 Uhr) muss der deutsche Coach noch auf Kapitän David Alaba verzichten. Der 32 Jahre alte Abwehrspieler von Real Madrid fällt nach seinem Kreuzbandriss, den er im Dezember 2023 erlitten hatte, noch aus.