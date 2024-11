Irre Elfer-Parade von Kobel! Aber die Schweiz steigt ab

BVB-Keeper Gregor Kobel hält die Schweiz mit einem stark parierten Strafstoß lange im Spiel - doch am Ende wirft die Nati den dringend benötigten Sieg weg. Spanien sichert sich hingegen den Gruppensieg.

Die Schweiz steht in der Nations League Gruppe A4 als vorzeitiger Absteiger fest. Nach dem 1:1 (0:0) gegen Serbien sind Platz drei und damit die Relegation nicht mehr zu erreichen. Europameister Spanien sicherte sich mit einem 2:1 (1:0) gegen Dänemark den Gruppensieg.

Zeki Amdouni brachte die Eidgenossen in Führung (78.), plötzlich war die Chance auf den Klassenerhalt wieder da. Doch Aleksa Terzic besiegelte mit dem späten Ausgleich den Abstieg (88.). Die Schweizer drängten in der Phase auf das entscheidende zweite Tor, liefen dann allerdings in einen Konter.