Nations League: Rabiot-Gala schockt Italien!

Der Vizeweltmeister schlägt Italien im Giuseppe-Meazza-Stadion mit 3:1 und schiebt sich am letzten Spieltag noch an die Spitze der Gruppe A2.

Frankreichs Fußballer haben das Nations-League-Topspiel in Italien gewonnen und sich auf der Zielgeraden den Gruppensieg gesichert. Der Vizeweltmeister von Nationaltrainer Didier Deschamps schlug die Gastgeber im Giuseppe-Meazza-Stadion mit 3:1 (2:1), am letzten Spieltag gelang noch der Sprung an die Spitze der Gruppe A2.