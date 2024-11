Tschechien steigt in die A-Liga auf - Ukraine in den Play-offs

Die tschechische Fußball-Nationalmannschaft hat den Aufstieg in die A-Liga der Nations League geschafft. In der bis zum Schluss spannenden Gruppe B1 setzte sich das Team um den Hoffenheimer Torschützen Adam Hlozek mit 2:1 (2:0) gegen Georgien durch und festigte damit die Tabellenspitze. Rang zwei und damit einen Platz in den Play-offs sicherte sich die Ukraine mit einen 2:1 (2:0)-Erfolg in Albanien.