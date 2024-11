Wirtz und Stiller fehlen weiterhin im Training

Die deutsche Fußball-Nationalelf muss in der Vorbereitung auf das Nations-League -Spiel gegen Bosnien und Herzegowina weiter auf Florian Wirtz und Angelo Stiller verzichten. Bei der geschlossenen Trainingseinheit am Mittwoch auf dem Frankfurter DFB-Campus fehlte der Leverkusener Wirtz noch immer wegen eines Infekts, der Stuttgarter Stiller absolvierte aufgrund muskulärer Probleme erneut nur eine leichte Einheit im Fitnessraum.

Bundestrainer Julian Nagelsmann standen damit 18 Feldspieler und drei Torhüter zur Verfügung. Mit einem Erfolg am Samstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Freiburg hätte sich die bereits für das Viertelfinale qualifizierte DFB-Auswahl vorzeitig auch den Gruppensieg gesichert. Das letzte Länderspiel des Jahres steht dann am Dienstag in Budapest gegen Ungarn an.