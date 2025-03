Ein ganz bitterer Moment der deutschen Fußball-Historie

Am Sonntag wird zum 23. Mal ein Länderspiel in Dortmund ausgetragen. Das ist eigentlich ein gutes Omen vor dem Nations-League-Rückspiel gegen Italien - wäre da nicht die einzige Niederlage, die enorm schmerzte.

Am Sonntag wird zum 23. Mal ein Länderspiel in Dortmund ausgetragen. Das ist eigentlich ein gutes Omen vor dem Nations-League-Rückspiel gegen Italien - wäre da nicht die einzige Niederlage, die enorm schmerzte.

In Dortmund hat die Nationalmannschaft seit der Länderspiel-Premiere 1935 nur eine einzige Partie verloren, bei 17 Siegen und fünf Unentschieden . Weshalb man beim DFB in neuerer Zeit dazu überging, wichtige Spiele ins Westfalenstadion zu geben.

Unvergessen das 4:1 in den Playoffs zur WM 2002 gegen die Ukraine oder das 2:0 im Vorjahr bei der EM in der Regenschlacht gegen Dänemark .

Einzige DFB-Niederlage in Dortmund unvergessen

Doch Vorsicht – die einzige Niederlage dort gab es ausgerechnet gegen Italien, das im Rückspiel des Nations-League-Viertelfinales am Sonntag erneut der Gegner ist (20.45 Uhr im LIVETICKER) - und auch dieses Spiel ist unvergessen. Denn selten wurden mehr deutsche Fan-Tränen vergossen als am 4. Juli 2006 im WM-Halbfinale. Was war da los?