Buffon scherzt vor DFB-Duell: "Ich möchte in Dortmund leben"

Am Sonntag findet das Viertelfinal-Rückspiel in der Nations League zwischen Deutschland und Italien in Dortmund statt - und vor allem Gianluigi Buffon freut sich vor der Rückkehr in den Signal Iduna Park besonders. Dort gewann er 2006 auf dem Weg zum Titel das WM-Halbfinale gegen Deutschland. Und auch eines seiner ersten Champions-League-Spiele als junger Keeper feierte er dort - inklusive gehaltener Elfmeter von Andreas Möller und Stephane Chapuisat.