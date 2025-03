Buffon sieht Italien auf Augenhöhe

Die DFB-Auswahl gastiert am Donnerstag im Hinspiel des Nations-League-Viertelfinals in Mailand.

Nach der enttäuschenden EM in Deutschland befindet sich die Mannschaft von Nationaltrainer Luciano Spalletti im Neuaufbau. Buffon spürt die große Motivation und den Willen, es besser zu machen. Bei der EM im vergangenen Jahren war der viermalige Weltmeister bereits im Achtelfinale gegen die Schweiz (0:2) ausgeschieden. Mit Siegen gegen Frankreich und Belgien ließ die Squadra Azzurra in der Vorrunde der Nationenliga aber aufhorchen.

"Jetzt gilt es, in zwei Partien gegen eines der stärksten Teams überhaupt die Arbeit der letzten sechs Monate zu bestätigen", sagte Buffon. "Das bedeutet nicht, dass wir Deutschland schlagen müssen. Es bedeutet, sich in den 180 Minuten auf Top-Niveau und Augenhöhe zu begegnen. Das wäre die wichtigste Erkenntnis. Sollten wir trotzdem knapp ausscheiden, muss man dem Besseren halt gratulieren."

Das Viertelfinal-Hinspiel in der Nationenliga findet am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD) in Mailand statt, das Rückspiel drei Tage später (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund.