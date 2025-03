DFB-Elf in Italien mit Trauerflor für Fitschen

Die deutsche Nationalmannschaft wird gegen Italien mit Trauerflor auflaufen - in Gedenken an die Doris Fitschen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird in Gedenken an die verstorbene Ex-Nationalspielerin Doris Fitschen beim Nations-League-Spiel in Italien am Abend (20.45 Uhr) mit Trauerflor auflaufen.