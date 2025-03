DFB-Team: Schlotterbeck und der Elfmeter-Fluch

Nations League: VAR greift ein

„Ich habe einen langen Schritt gemacht und relativ gerade gegrätscht. Vom Gefühl her hat er den Schritt zu mir gemacht und so gegen meinen Fuß gekickt“, sagte Schlotterbeck zu besagter Szene. Und da der Schiedsrichter den Elfmeter wieder zurückgenommen habe, „muss es schon wenig gewesen sein“.

Schlotterbecks Horrorserie im DFB-Trikot

Schlotterbeck bekommt Applaus

Doch gegen Italien zeigte sich Schlotterbeck in der Form, in der die Zuschauer ihn zuletzt im BVB-Trikot erlebten. Links in der hinteren Dreierkette um keinen Zweikampf verlegen, holte sich im heimischen Stadion so immer wieder verdienten Szenenapplaus ab.