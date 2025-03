Dieses 3:3 ist wertvoller als ein 3:0

Stefan Kumberger 24.03.2025 • 11:13 Uhr In den zwei Spielen gegen Italien bekommt Fußball-Deutschland den aktuellen Leistungsstand der Nationalmannschaft eindeutig präsentiert. Das Unentschieden am Sonntagabend dürfte wertvoller gewesen sein als ein deutlicher Sieg. Der SPORT1-Kommentar.

Im Fußball geht es bekanntlich ums Gewinnen und darum den Platz als Sieger zu verlassen. Doch manchmal ist es einfach besser, nicht sofort das Maximum zu erreichen - vor allem wenn es um langfristige Entwicklungen und dauerhaften Erfolg geht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Insofern war das wilde 3:3 der DFB-Elf gegen Italien ein Geschenk. Und auch das Hinspiel lieferte wichtige Erkenntnisse. Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Spieler haben per Crash-Kurs aufgezeigt bekommen, wo die Stärken und Schwächen dieser Mannschaft liegen. Jetzt geht es darum, daraus zu lernen und die entsprechenden Erfahrungen mitzunehmen.

Das Team hat Mentalität

Dieser vor einem Jahr frisch aufgebaute Kader hat in Mailand bewiesen, dass er schwierige Auswärtspartien drehen kann und dafür die entsprechende Mentalität besitzt. Im Rückspiel zeigte man zumindest in der ersten Halbzeit eine Leistung, die man von der DFB-Elf seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hat und drückte den Italienern den eigenen Plan auf.

Auf der anderen Seite weiß Nagelsmann jetzt auch, welche Unachtsamkeiten er seinen Stars noch austreiben muss und in welchen Situationen auch er anders agieren kann. Dass man das Weiterkommen in der Nations League in der zweiten Halbzeit fahrlässig riskiert hat und dem Druck dann doch standhalten konnte, hilft der DFB-Elf vielleicht mehr als ein lockerer Sieg, nach dem man unter Umständen die Bodenhaftung verloren hätte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Historisches Vorbild

Wie heilend ein solcher Warnschuss sein kann, hat Fußball-Deutschland bereits erlebt. Als man im Herbst 2012 eine komfortable 4:0-Führung in der WM-Quali gegen Schweden noch verschenkte und nur 4:4 spielte, war das Geschrei groß.

So mancher Beobachter witterte damals einen Mangel an Führungsspielern. Angesichts von Akteuren wie Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Philipp Lahm, Toni Kroos, Manuel Neuer und Per Mertesacker wirkt das rückblickend wie blanker Hohn. Die Folge damals: Die Nationalmannschaft zog aus dem Remis die richtigen Schlüsse und wurde 2014 Weltmeister.