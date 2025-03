Erst zögerte er entscheidend, schließlich lag Thibaut Courtois geschlagen in seinem eigenen Tor, verheddert im Netz. Ein Bild, das die momentane Situation der einst gefeierten „goldenen Generation“ kaum passender beschreiben könnte: Belgien am Boden!

Belgien am Boden! „Neuer Trainer, alte Probleme“

In nur zwölf Minuten gab Belgien in der Relegation der Nations League eine 1:0-Pausenführung durch Romelu Lukaku aus der Hand. Damit droht den Roten Teufeln der Abstieg aus der Liga A.

„Eine kleine Katastrophe“ für Belgien

Sein Expertenkollege Marc Degryse bezeichnete das 1:3 ebenfalls als „eine kleine Katastrophe“, nahm den neuen Coach aber auch etwas in Schutz. „Wir dürfen nicht vergessen, dass sie unter Garcia noch nicht wirklich trainieren konnten.“

In der Innenverteidigung experimentierte Garcia mit den im Nationalteam unerfahrenen Koni De Winter und Brandon Mechele. Der 22-jährige De Winter leitete mit einem Ballverlust als letzter Mann in seinem zweiten Länderspiel den Ausgleich durch Oleksii Hutsuliak ein.

„Mental waren wir zu schwach“

Auch Torschütze Lukaku stellte die Mentalitätsfrage und wurde deutlich: „Man muss die Zweikämpfe gewinnen wollen und in die Zweikämpfe gehen. Wir haben in diesem Bereich noch viel Arbeit vor uns und müssen bei null anfangen. Aber so zu verlieren, ist inakzeptabel.“