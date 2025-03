"Fantastisch": Gullit lobt DFB-Gegner Portugal

Der ehemalige niederländische Fußballprofi Ruud Gullit sieht im Halbfinal-Gegner der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League noch viel Potenzial. In Portugal stecke „viel mehr als sie zeigen“, sagte der 62 Jahre alte Europameister von 1988 in einer Medienrunde. Die Spielweise der Mannschaft von Trainer Roberto Martinez könne „fantastisch“ sein.