Flankengott Kimmich: Einzigartig in Europa

Sein Geheimnis? "Dass ich mal den einen oder anderen Ball in die Box flanke", sagte Kimmich nach dem 2:1 (0:1) im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League in Mailand gegen Italien. Eine dieser Halbfeldflanken und eine Ecke von Kimmich hatten Tim Kleindienst und Leon Goretzka zu den deutschen Toren genutzt.

"Ich glaube nicht, dass es in Europa einen zweiten Spieler gibt, der aus dem Stand so scharfe und präzise Flanken schlägt", sagte Julian Nagelsmann anerkennend. Sein Kapitän gefalle ihm ohnehin "immer gut" - auch, aber nicht nur wegen seiner Qualität als Flankengott.

"Ich liebe es, wie er an die Grenze geht und immer gewinnen will, er ist unermüdlich, gibt immer Gas", schwärmte Nagelsmann vor dem Rückspiel am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund und betonte: "Es ist beeindruckend, was für eine Einstellung er hat."