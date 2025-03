Frankreich: Lange Auszeit endet - Mbappé-Entscheidung fix

Fußball-Superstar Kylian Mbappé ist nach sechs Monaten Auszeit zurück in der französischen Nationalmannschaft und bleibt deren Kapitän. Trainer Didier Deschamps berief den Weltmeister von 2018 am Donnerstag in sein Aufgebot für das Viertelfinale der Nations League gegen Kroatien (20. und 23. März) und bestätigte zugleich, dass der 26-Jährige Spielführer bleiben werde.