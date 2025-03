"Höhere Qualität": Bierhoff sieht Deutschland im Vorteil

Ex-DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff sieht Vorteile für die deutsche Nationalmannschaft im Prestige-Duell mit Italien. "Ich glaube, dass Deutschland in beiden Spielen der Favorit ist – auch beim Spiel in Mailand, weil wir die höhere Qualität haben", sagte der 56-Jährige bei RTL/ntv vor dem Viertelfinal-Hinspiel am Donnerstagabend (20.45 Uhr/ARD).