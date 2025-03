"Krasser Moment": Bisseck verpasste Anruf von Nagelsmann

Sein Weg in die DFB-Elf ist ein besonderer. Bei seinem Ausbildungsverein, dem 1. FC Köln, ging der damals 17-Jährige im November 2017 als jüngster Bundesliga-Spieler in die Klub-Historie ein. Doch die Laufbahn des Talents geriet danach erstmal ins Stocken, bei den Geißböcken konnte er sich nicht dauerhaft durchsetzen.

Es folgten eine Reihe von unbefriedigenden Ausleihen. Während seiner Zeit in Portugal bei Vitoria Guimaraes dachte er sogar ans Karriereende. „Wenn ich daran denke, dass ich zu meiner Zeit in Portugal zwischenzeitlich fast mit dem Fußballspielen aufgehört hätte, um Medizin zu studieren, bin ich jetzt extrem froh darüber, wie alles gelaufen ist“, so Bisseck.

Der Deutsch-Kameruner könnte sein Debüt in der A-Nationalmannschaft ausgerechnet in seiner Wahlheimat feiern. Am 20.03. tritt das DFB-Team im Hinspiel des Nations-League-Viertelfinals gegen Italien im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion an (20.45 Uhr/ARD). „Dass ich jetzt ausgerechnet gegen Italien dabei bin und ein Spiel in meinem Wohnzimmer im San Siro stattfindet, macht das Ganze nochmal einen Tick spezieller“, sagte Bisseck: „So etwas kann man sich fast nicht ausmalen.“