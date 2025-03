Nations League: Deutschland vs. Italien heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Die Ausgangslage für das Rückspiel im Signal-Iduna-Park in Dortmund ist gut. Im Vergleich zum Spiel in Mailand muss Nagelsmann aber wohl auf Jonathan Burkardt verzichten, der kränkelt. Ansonsten kann der 37-Jährige wohl auf alle Spieler zurückgreifen und hat die berüchtigte Qual der Wahl.

„Wir werden bestimmt auch die ein oder andere Veränderung in der Startelf haben. Aber auch nicht zu viele. Es wird auch taktische Anpassungen geben“, sagte der Bundestrainer vor dem Spiel am Sonntag.

Nations League: So können Sie Deutschland vs. Italien heute LIVE im TV, Stream & Ticker verfolgen

BVB-Star Nico Schlotterbeck zeigte nach seiner Einwechslung am Donnerstag eine gute Leistung auf der für ihn ungewohnten Linksverteidiger-Position und ist so ein Startelfkandidat für das Duell in seinem Dortmunder Wohnzimmer. Er könnte für David Raum links hinten beginnen. Da sei aber „noch keine Entscheidung“ gefallen, wie Nagelsmann auf der Spieltags-Pressekonferenz betonte.

Nachdem Nadiem Amiri am Donnerstag überraschend in der Startelf stand, blieb der Mainzer eher blass. Ob er in Dortmund wieder von Beginn an spielen wird, verriet Nagelsmann noch nicht.