Nations League: Italien mit zwei Neulingen gegen Deutschland

Die italienische Fußball-Nationalmannschaft geht mit zwei Neulingen in die Nations-League-Viertelfinalspiele gegen Deutschland am 20. und 23. März. Trainer Luciano Spalletti nominierte am Freitag erstmals Verteidiger Matteo Ruggeri vom Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo und Mittelfeldspieler Cesare Casadei vom FC Turin.