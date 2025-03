Nations League: Österreich verpasst Sieg in den Play-offs

SID 20.03.2025 • 22:44 Uhr Die ÖFB-Auswahl von Ralf Rangnick trennte sich im Hinspiel 1:1 von Serbien. Am Sonntag in Belgrad brauchen Alaba und Co. einen Sieg.

Mit Kapitän David Alaba in der Startelf hat die österreichische Fußball-Nationalmannschaft einen großen Schritt in Richtung Wiederaufstieg in die A-Liga der Nations League verpasst.

Im Playoff-Hinspiel gegen Serbien kam die ÖFB-Auswahl des deutschen Trainers Ralf Rangnick am Donnerstagabend nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Michael Gregoritsch hatte die in der ersten Halbzeit überlegenen Österreicher in Führung gebracht (37.), Serbiens Lazar Samardzic sorgte für den Ausgleich (61.) vor 46.400 Zuschauern im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Alaba hatte Gregoritschs traumhaften Führungstreffer in der ersten Halbzeit mit einem langen Ball eingeleitet. Der Innenverteidiger von Real Madrid führte die Österreicher nach seinem Kreuzbandriss erstmals seit 16 Monaten wieder als Kapitän auf den Rasen. Zuletzt war der 32-jährige Alaba im November 2023 im Testspiel gegen Deutschland (2:0) für die ÖFB-Auswahl aufgelaufen.