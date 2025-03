Slapstick-Tor und Platzverweis: ÖFB-Team bleibt zweitklassig

SID 23.03.2025 • 20:02 Uhr Das Team des ehemaligen Bundesliga-Trainers Ralf Rangnick scheitert nach einem Slapstick-Gegentor an Serbien.

Ralf Rangnick bleibt mit der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League zweitklassig. Die Auswahl des ehemaligen Bundesliga-Trainers verlor im Playoff in Belgrad nach einem Slapstick-Tor in Unterzahl mit 0:2 (0:0) gegen Serbien und verpasste damit den Wiederaufstieg in die A-Liga.

Der EM-Achtelfinalist geriet äußerst kurios in Rückstand: Nach einem riskanten Rückpass des Leipzigers Nicolas Seiwald sprang Torhüter Alexander Schlager der Ball über den Fuß und an den Pfosten - Nemanja Maksimovic schaltete am schnellsten und drückte ihn über die Linie (56.).

Zudem sah Gernot Trauner nach einer Notbremse die Rote Karte (68.). Das vermeintliche 0:2 durch Dusan Vlahovic (74.) wurde nach Videobeweis wegen Abseits aberkannt. Dessen Treffer kurz vor Schluss zählte dann aber (90.).

Serbien dreht im Marakana auf

Nach dem enttäuschenden 1:1 im Hinspiel in Wien starteten die Österreicher stark und kamen durch den Bremer Romano Schmid zur ersten hochkarätigen Chance (23.).

Kapitän David Alaba, der am Donnerstag nach 16 Monaten Pause wegen eines Kreuzbandrisses sein Comeback in der Nationalmannschaft gegeben hatte, wurde zunächst geschont - ebenso wie der angeschlagene Rekordnationalspieler Marko Arnautovic, der zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde.

Doch nach der Pause drehten die Gastgeber im Marakana auf und gingen zwar glücklich, aber durchaus verdient in Führung. Andrija Zivkovic traf zudem mit einem Distanzschuss den Pfosten. Eine Viertelstunde vor Schluss kam auch Alaba.

ÖFB-Team vergab direkten Aufstieg

Rangnick war im September 2022 wenige Monate nach seinem Amtsantritt mit Österreich aus der A-Liga abgestiegen. Im vergangenen November verpasste das Team durch ein 1:1 gegen Slowenien den Sieg in der Gruppe B3 und überließ damit Norwegen den direkten Aufstieg.