Ronaldo-Aktion macht in Portugal fassungslos

Cristiano Ronaldo vergibt gegen Dänemark einen Elfmeter. In seiner Heimat Portugal zeigt sich die Presse irritiert von dem kläglichen Abschluss.

Cristiano Ronaldo gilt eigentlich als überaus sicherer Elfmeterschütze, scheiterte beim Nations-League-Spiel der portugiesischen Nationalmannschaft gegen Dänemark am Sonntagabend (im SPORT1 -Liveticker) allerdings kläglich.

Doch Keeper Kasper Schmeichel konnte den schwach getretenen und unplatzierten Abschluss auf seine linke Seite sicher festhalten (6.). In Portugal wundert man sich aber nicht nur über den vergebenen Elfmeter, sondern vor allem über den kläglichen Abschluss.

Ronaldo „war nicht wiederzuerkennen“

Immerhin ließ sich die Mannschaft durch die vergebene Chance nicht aus der Bahn bringen. In der 38. Minute ging Portugal in Führung, profitierte dabei aber von einem Eigentor von Dänemarks Joachim Andersen. Zur Halbzeit lag die Selecao dadurch mit 1:0 in Front.