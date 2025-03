Sieben Festnahmen nach Nations-League-Partie in Saint-Denis

Am Rande des Nations-League-Spiels zwischen Frankreich und Kroatien sind am Sonntagabend sieben Personen festgenommen worden. Wie der Pariser Polizeipräfekt Laurent Nunez am Montag auf X mitteilte, sollen diese "während des Spiels "Nazi-Grußgesten" gemacht haben. Er betonte, dass "Sport ein Fest ist und bleiben muss" und "diese Personen in einer Sportstätte nichts zu suchen" hätten.