Spannendes Duell: Nagelsmann analysiert schon Portugal

SID 31.03.2025 • 20:46 Uhr Julian Nagelsmann will das Final Four der Nations League in Deutschland mit großer Akribie in ein kleines Sommermärchen verwandeln. Der Bundestrainer hat diesmal viel Zeit zur Vorbereitung. Das muss aber kein Vorteil sein.

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann will das Final Four der Nations League in Deutschland mit großer Akribie in ein kleines Sommermärchen verwandeln. Portugal sei im Halbfinale „ein schwieriger Gegner mit sehr, sehr gutem Kader, einem guten Trainer“, betonte Nagelsmann am Montag bei der Verleihung der Sepp-Herberger-Awards in Wolfsburg. Die Sichtung habe bereits begonnen: „Wir haben viel zu tun, das zu analysieren, haben aber ja auch ein bisschen Zeit.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Am 4. Juni spielt die deutsche Mannschaft zunächst gegen die Portugiesen in München, dort wird auch das Finale am 8. Juni ausgetragen. Das zweite Halbfinale bestreiten Spanien und Frankreich.

„Es wird wieder ein sehr spannendes Duell“

„Natürlich versuchen wir, ins Finale einzuziehen, damit wir zwei schöne Spiele in Deutschland haben“, sagte Nagelsmann, jedoch sei es „nicht immer ganz leicht vorherzusehen, was der gegnerische Trainer sich einfallen lässt. Es wird wieder ein sehr spannendes Duell.“