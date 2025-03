TV-Quote: Rund acht Millionen sehen DFB-Sieg in Italien

Die ARD erzielte am Donnerstagabend einen Marktanteil von 33,9 Prozent. Das Rückspiel am Sonntag läuft bei RTL.

Das erfolgreiche Hinspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Nations-League-Viertelfinale hat der ARD eine starke Einschaltquote beschert. Im Schnitt verfolgten 8,16 Millionen Menschen den 2:1-Auswärtssieg der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Italien in Mailand, dies entsprach am Donnerstagabend einem Marktanteil von 33,9 Prozent. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag dieser mit 36,8 Prozent noch einmal höher.