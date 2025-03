Ungarn-Kapitän Szoboszlai verhöhnt Arda Güler nach dem Spiel

Arda Güler und Ungarn-Kapitän Dominik Szoboszlai geraten in der Nations League zum wiederholten Mal aneinander. Hinterher gibt es eine provokante Spitze bei Instagram.

Arda Güler und Ungarn-Kapitän Dominik Szoboszlai geraten in der Nations League zum wiederholten Mal aneinander. Hinterher gibt es eine provokante Spitze bei Instagram.

Der türkische Nationalspieler Arda Güler und Ungarns Kapitän Dominik Szoboszlai haben beim klaren Sieg der Türkei in der Nations League für mächtig Wirbel gesorgt.

Real-Star Güler legte sich beim 3:0-Erfolg im Rückspiel - das Hinspiel war mit 3:1 ebenfalls an die Türkei gegangen - mit dem früheren Leipziger an, der nun beim FC Liverpool aktiv ist.

Nach einem rüden Foulspiel des Ungarn in der Anfangsphase bedeutete Güler diesem mit einer Geste offenbar, den Mund zu halten. Er legte sich den Finger an die Lippen, während Szoboszlai ungläubig lachte.

Szoboszlai reagiert mit feiner Spitze

Der Real-Star und der Mittelfeldspieler des FC Liverpool haben eine Vorgeschichte. Schon im März standen sie sich bei einem Freundschaftsspiel ihrer Nationen gegenüber und hatten sich dabei einiges zu sagen. Und auch nach dem neuerlichen Duell in der Nations League hatte die Begegnung ein Nachspiel.

Szoboszlai setzte bei Instagram eine pikante Spitze gegen Güler. Das ungarische Portal NSO hatte ein Foto von der brisanten Szene zwischen den beiden Streithähnen gezeigt. Was der ehemalige Leipzig-Profi mit „1088″ kommentierte - sein Post ging viral. Er spielte damit auf die eher geringen Einsatzzeiten Gülers in Madrid an. Es sind genau 1088 Minuten.