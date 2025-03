ZDF zeigt Deutschlands Nations-League-Halbfinale live

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft am 4. Juni in Stuttgart auf Ex-Europameister Portugal.

Deutschland hatte am Sonntag im Viertelfinal-Rückspiel gegen Italien ein turbulentes 3:3 geholt, das nach dem 2:1 in Mailand zum Weiterkommen genügte.

Neben der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann und Portugal haben sich Frankreich und Spanien fürs Finalturnier der besten Vier qualifiziert. Die beiden letztgenannten Teams treffen am 5. Juni in Stuttgart aufeinander, das Finale findet am 8. Juni in München statt.