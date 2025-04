Cerci nach Hattrick: "Kleiner Antrieb für die EM"

SID 09.04.2025 • 05:32 Uhr Die Stürmerin schießt die DFB-Frauen in die Erfolgsspur gegen Schottland und rückt sich im EM-Casting in den Fokus.

Selina Cerci strahlte über das ganze Gesicht und hielt den Spielball stolz in ihren Händen. "Den werde ich mir irgendwo hinstellen. Das ist auch ein kleiner Antrieb für die EM", sagte die Hattrick-Torschützin nach dem furiosen 6:1 (0:1) der deutschen Fußballerinnen gegen Schottland in der Nations League: "Da kann ich nun immer draufschauen und sagen: Geil, guck mal, was du geleistet hast und vielleicht noch leisten könntest."

{ "placeholderType": "MREC" }

Mit einem Doppelpack (51./56.) hatte die Stürmerin der TSG Hoffenheim die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in der Wolfsburger VW-Arena nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit inklusive 0:1-Rückstand erst in die Erfolgsspur geschossen und später mit einem weiteren Tor für den Endstand (76.) gesorgt.

Die ersten Treffer seien "ein bisschen die Erlösung" für das Team gewesen, sagte Cerci, die im Vergleich zum Hinspiel am Freitag (4:0) dieses Mal den Vorzug vor Klara Bühl in der Startelf erhalten hatte. Denn während der ersten 45 Minuten hatte sich die DFB-Elf gegen die Schottinnen mal wieder äußerst schwer getan.

Erst nach der Pause drehten Cerci und Co. auf, auch die eingewechselte Giovanna Hoffmann (63., 65.) und Laura Freigang (67.) ließen die deutschen Fans unter den 16.102 Zuschauern jubeln. "Ich weiß auch nicht, warum wir immer einen Arschtritt bekommen müssen", sagte Cerci: "Dahin müssen wir kommen, dass wir so wie in der zweiten Halbzeit von Anfang an spielen."

{ "placeholderType": "MREC" }

Ihre Treffer will Cerci dabei mit Blick auf das EM-Casting von Bundestrainer Christian Wück nicht überbewerten, auch wenn Tore "immer ein Argument" seien: "Ich muss weiter Gas geben und an mir arbeiten", betonte die 24-Jährige: "Ich möchte natürlich mit zur EM. Das wäre wirklich ein Traum von mir, weil es mein erstes Turnier für Deutschland wäre."