Dreierpack und Traumtor! DFB-Frauen „wie im Rausch“

Die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück gewann auch das schnelle Nations-League-Wiedersehen gegen Schottland mit 6:1 (0:1), überrannte den Underdog dabei in Wolfsburg mit reichlich Spielfreude in der zweiten Hälfte und tankte ordentlich Selbstvertrauen.

Vier Tage nach dem klaren Sieg in Dundee (4:0) lieferte die deutsche Auswahl vor der Pause einen bedenklichen Auftritt und geriet durch den Treffer von Caroline Weir (40.) in Rückstand.

Traumtor verzückt Kommentator und Expertin

„Alles geht, die deutsche Mannschaft wie im Rausch. Was für ein Tor. Ihr ist bisher nicht viel gelungen“, staunte auch ARD-Kommentator Bernd Schmelzer: „Und dann hat sie den Mut und das Selbstvertrauen, so eine Aktion hier zu machen. Das ist absolut Tor des Monats würdig.“

Für die deutschen Fußballerinnen war es der dritte Sieg im vierten Nations-League-Spiel. Auf dem Weg zur EURO in der Schweiz (2. bis 27. Juli) bleiben Wücks Spielerinnen noch die Bewährungsproben gegen die Niederlande (30. Mai) in Bremen und gegen Österreich (3. Juni) in Wien.

DFB-Team in der ersten Halbzeit von der Rolle

Ganz zufrieden war Wück nach dem Pflichtsieg in Dundee nicht, vor allem die fahrigen Phasen in der ersten Hälfte missfielen dem Bundestrainer. Es dürfte dem 51-Jährigen also keineswegs gefallen haben, dass sein Team auch in Wolfsburg vor der Pause alles andere als souverän auftrat.