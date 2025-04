Drei Änderungen: Wück setzt auf Freigang gegen Schottland

Bundestrainer Christian Wück setzt beim Wiedersehen der deutschen Fußballerinnen mit Schottland in der Nations League wieder auf Laura Freigang in der Startelf.

Die Offensivspielerin von Eintracht Frankfurt steht am Dienstagabend (17.45 Uhr) im Rückspiel gegen den Underdog von Beginn an auf dem Platz und ersetzt im Vergleich zum 4:0 (2:0) in Dundee am vergangenen Freitag Linda Dallmann.